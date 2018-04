3 modi che puoi utilizzare per piantare bulbi di fiori nel tuo giardino

Le lampadine possono essere descritte come l’epitome della bellezza della natura e avere una varietà di queste nel tuo giardino può migliorare notevolmente la prospettiva generale della tua casa. I bulbi dei fiori hanno il potenziale per crescere e fiorire e possono essere piantati sia all’interno che all’esterno. Ci sono bulbi che sono resistenti e poco esigenti e ci sono quelli che si naturalizzano facilmente e forniscono colori meravigliosi e una fragranza attraente anno dopo anno. Se hai un grande spazio nel tuo giardino, intendi utilizzare i contenitori o un giardino roccioso, ci sono vari modi in cui puoi usare per piantare bellissimi fiori nel tuo giardino.

Ecco alcuni dei modi in cui puoi utilizzare per piantare bulbi da fiore in primavera, autunno o estate;

Bulbi naturalizzanti resistenti

La piantagione naturalizzata è uno dei modi più comuni usati per piantare fiori e comporta la dispersione dei bulbi dei fiori in raggruppamenti irregolari attraverso il giardino o l’area in cui si intende piantare i fiori. Se si preferisce naturalizzare i bulbi resistenti, è necessario assicurarsi che scegli i fiori giusti e crea un ambiente favorevole in cui i fiori possano prosperare. Puoi acquistare una vasta gamma di specie naturalizzanti che creano un accattivante stile naturalmente informale nel tuo giardino.

Questa forma di piantare fiori funziona bene con bulbi da fiore come giacinti, scoiattoli, bucaneve e simili. Ci sono piante che richiedono luce solare sufficiente e un terreno ben drenato o miscela di piantine.

Bulbi teneri in crescita

Le teneri lampadine fanno parte del gruppo fiorito estivo di fiori e comprendono le popolari specie di bulbi da fiore come gladiolo, dalia, calla, begonia e simili. Questi fiori crescono da alcune strutture bulblike e possono essere coltivati in modo simile ad altri fiori. I bulbi teneri sono esotici bulbi in fiore che funzionano abbastanza bene se integrati in un giardino perenne. Possono anche essere piantati nell’orto nello stesso periodo per piantare fagioli o altre colture. È quindi possibile scavare le lampadine quando le colture stanno maturando.

Pionieri in crescita

Le specie di fiori pionieristici sono alcuni dei bulbi da fiore che hanno il potenziale di ricolonizzare alcune delle aree più rustiche. Queste specie possono crescere bene su strade, scivoli di fango e altre aree selvagge naturali e artificiali. Se hai delle zone selvagge e rustiche in cui intendi coltivare i fiori, puoi optare per le specie pioniere.